Игорь Коломойский: "Санкционный список Кремля" редактировался на Банковой, в Киеве

Отвечая на вопрос, почему Игоря Коломойского нет в санкционном списке Кремля, бизнесмен в комментарии УНИАН предположил, что введение Российской Федерацией санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц согласовывалось с украинской стороной.

«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в Администрации президента, - УНИАН)», - заявил он. – «Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую с этим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, почтальоном работал Медведчук. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля».

Коломойский также обратил внимание на то, что в список попал лично Виктор Пинчук и многие его активы - медийная компания StarLightMedia, не самый крупный банк Кредит-Днепр и другие. «На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем говорят регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины.

(полный список - http://static.government.ru/media/files/AHKW1WfDGrhdKbhzH1dkMLZM8gchGjla.pdf).

В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлено «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.