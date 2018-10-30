Пассажир рухнувшего Boeing 737 успел отправить жене селфи перед смертью (фото)

Boeing 737 со 188 пассажирами на борту разбился после вылета из Джакарты.

22-летний Дерил Фида Фебрианто, пассажир Boeing 737 индонезийской компании Lion Air, потерпевшего крушение 29 октября, успел отправить жене селфи незадолго до смерти.

Он был женат на Лутфиани Эка Путри меньше двух месяцев, передает News.com.au.

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Как можно увидеть на снимке, Дерил Фида Фебрианто сидит в пассажирском кресле с зеленой маской на лице.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Индонезии разбился пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг. По словам гендиректора Lion Air Group Эдварда Сираита, у этого самолета были технические неполадки, которые проявились во время предыдущего перелета с острова Бали в Джакарту. По данным индонезийского управления гражданской авиации, вскоре после взлета пилоты выходили на контакт с диспетчером с запросом вернуться в аэропорт.