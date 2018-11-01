Сегодня Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

В Кремле заявили, что санкциями хотят заставить Украину пойти на «нормализацию отношений» с РФ.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в России, рассчитывает ли Кремль изменить политическую позицию Украины через санкционное давление.

«Безусловно, мы надеемся, что рано или поздно политическая воля на нормализацию отношений с Россией каким-то образом даст хотя бы робкие ростки на украинской земле. Сейчас мы этого пока не видим», - сказал Песков.

При этом он не исключил, что, в случае отмены санкций со стороны Украины, на такой шаг может пойти и РФ.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Среди физических и юридических лиц, на которых распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины (полный список).

В соответствующем постановлении российского правительства указывается, что оно направлено «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.