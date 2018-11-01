"Напугали ежей голым задом": украинские политики отреагировали на включение их в санкционный список РФ

Некоторые политики поупражнялись в юморе, другие - размышляли, как ответить России на санкции.

Сегодня Россия ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. Среди них оказались и многие представители украинского политикума.

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Нардепы, министры и высокопоставленные чиновники в соцсетях начали высказывать свое мнение относительно опубликованных в РФ санкционных списков.

Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не был многословным.

"Напугали ежей голым задом! По моему мнению, это единственный возможный комментарий, который можно дать относительно российских санкций против Украины", - написал он.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко отмечает, что в санкционном списке России ей приятно находиться "рядом с приличными людьми". Она отметила, что она давно невъездная в РФ, поэтому ей "эти списки не интересны".

"Во-вторых, приятно находиться в одном списке с приличными (в большинстве своем) людьми. В-третьих, ключевая моя задача - делать все, чтобы украинские и мировые санкции против РФ усиливались. В-четвертых, как говорил когда-то Виктор Черномырдин, "напугали бабу туфлями на каблуках", - написала депутат.

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал российские санкции "пиар-ходом российского руководства для создания среди подданных "российской империи" впечатления, что они еще что-то могут в этом мире".

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"Это предмет гордости для нас. Если он думает, что кого-то этим напугает, вряд ли. Конкретно относительно меня: я, конечно, проверил, есть ли я в списке. С удовольствием увидел, что я есть. Значит, я на правильном пути", - отметил генпрокурор.

Не напугали российские санкции и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

"Я просто не знаю, как дальше жить после того, как Россия наложила на меня суровые санкции. Они заблокируют все мои счета в России арестуют все мое имущество в России, запретят переводы мне из России. Но пусть для начала все это найдут! Идиоты!! У меня в России никогда ничего не было и не будет. Так что наложите себе на голову эти "санкции"!!!", - написал нардеп.

Пошутил над кремлевским санкционным списком и нардеп Борислав Береза.

"Россия внесла меня в список санкций. С таким же успехом они могли внести меня в список тех, кому запрещается прыгать с крыши многоэтажного дома или слетать в следующий вторник на Марс. Прыгать с крыши дома я не планировал и не планирую, а на Марс во вторник не смогу, потому что начинается пленарная сессия ВР", - написал Береза.

Народный депутат Антон Геращенко не обратил внимания, что имена в списке расположены в алфавитном порядке и написал, что "ожидаемо, что моя фамилия там находится под номером 54, а Арсен Аваков под номером 3". Он также отметил, что Украина должна ответить санкциями в ответ.

"Око за око, зуб за зуб - нужно вводить новые точечные санкции направленные на экономические интересы Путина, российских бизнесменов и чиновников из его ближайшего окружения", - написал нардеп.

Прокомментировал свое попадание в список и Министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Ошибся Путин. Нас не 322, нас - миллионы украинцев, которых точно не перешибеш ни санкциями, ни уголовными делами... Мы будем сдерживать бешеную собаку путинского режима и мы в итоге обязательно победим, потому что наше дело правое!", - написал он.

Ошибся путин. Нас не 322, нас - миллионы🇺🇦 украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями , ни уголовными делами... Мы будем сдерживать бешеную собаку путинского режима и мы в итоге обязательно победим, потому что наше дело правое! pic.twitter.com/KdCk3XIlir — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 1, 2018

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк не считает опубликованный Кремлем список санкционным.

"Это не санкционный список. Большинство фамилий в нем – настоящие патриоты Украины", - написал Яценюк.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар также считает попадание в кремлевский список признанием.

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"И как теперь свои проценты с Газпрома снять? Таки признание - попасть под российские санкции. Заводов, газет, пароходов в РФ (как и в Украине) не имею, услугами Сбербанка не пользуюсь, а без Иркутска проживу", - написала она.

О том, что не имеет бизнеса в России написала и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет и быть не может", - написала Тимошенко.

Она отметила, что лучшей "санкцией" в ответ будет "построение сильной демократической, европейской" Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Среди лиц и компаний, попавших под санкции, - чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских предприятий, депутаты Верховной Рады VIII созыва, судьи Конституционного суда, крупные украинские предприниматели, государственные предприятия и юридические лица, которые контролируются крупнейшими бизнесменами Украины (полный список).