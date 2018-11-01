Порошенко предоставил Меркель новые неопровержимые доказательства преступных действий РФ против Украины
Президент Петр Порошенко передал федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель новые документально подтвержденные доказательства российских преступных действий против Украины.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной с Меркель пресс-конференции в Киеве.
«Тема прекращения российской агрессии была одной из ведущих во время наших переговоров», - заявил он.
«Мы обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, в том числе, в области прав человека. Я привел новые неопровержимые доказательства российских преступных действий против Украины, передал соответствующие документы», - добавил президент.
В то же время Порошенко подтвердил приверженность Украины Минским договоренностям и готовность Украины выполнять обязательства, обеспечить компонент вопросов безопасности для перехода к политическому урегулированию ситуации.