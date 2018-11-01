Почему личный банкир Порошенко и Гонтарева не попали под санкции

Ну что – посмеялись над списком российских санкций? Правда, забавно?

Особенно прикольно в списке самых главных русофобов видеть Леню Космоса и его сынка. Я думаю, кто-то, а они-то реально представляют угрозу могучей России, ага.

А вдруг тот инженер, который дырочку сделал в космической ракете «Союз» (и потому эта безумная гордость космической России 24 октября взорвалась буквально через несколько секунд после взлета) был последователем Черновецкого? ФСБ у сотрудников Роскосмоса визитку Яроша искала или симпатии к «Азову» отслеживала, а чудак-то всего-навсего верующим в Сандея Аделаджу оказался…

Еще одна странная особенность санкционного списка – любителя вести мутные газовые дела с Москвой Дмитрия Фирташа в нем нет, а вот предприятия, поставляющие на фирташевский «Крымский титан» сырье, – есть. И что же получается – «Крымскому титану» - кирдык? Или изменения в постановление внесут? Или для прячущегося в Вене олигарха добрые люди просто спешно организуют, с благословления украинских властей, украино-бермудскую компанию-прокладку для торговли титановой рудой в обход санкций, и возьмут де-факто контроль над всеми финансовыми потоками украинских государственных титановых ГОКов?..

Еще одна странная особенность санкционного списка – любителя вести мутные газовые дела с Москвой Дмитрия Фирташа в нем нет, а вот предприятия, поставляющие на фирташевский «Крымский титан» сырье, – есть

А совсем интересно получается с теми, кого нет в санкционных списках. Вроде как, должен такой-то гражданин там быть. А его нет. Тут же возникает логический вопрос – а как так? Почему? Забыли?

К примеру, почему главного реформатора и очистителя банковской системы Украины (а нынче – советника по реформам в Тунисе) Валерии Гонтаревой в списке санкции нет?

Думаю, это не случайно. Давайте выстроим логический ряд. Еще несколько лет назад в ходе международного расследования журналисты выяснили, что Гонтарева имела очень тесные отношения с заместителем главы российского "ВТБ банка" Юрием Соловьевым и его женой. Оказывается, этот российский «соловей» одалживал Гонтаревой десятки миллионов гривен на раскрутку, владел пакетом акций компании Гонтаревой – ICU и долей в банке «Авангард». Понятно, что после нападения России на Украину и введения США и ЕС санкций против ВТБ-банка, доли русских Соловьевых в ICU и в «Авангарде» перешли в собственность других компаний, зарегистрированных в офшорах. Выкуплены, а кем – проверить невозможно и никто не знает. И наши СБУ с Генпрокуратурой не желают этого знать!

А совсем интересно получается с теми, кого нет в санкционных списках. Вроде как, должен такой-то гражданин там быть. А его нет

Может, со мной кто-то не согласится, но кто даст гарантии, что начинавшая (а, может, и продолжающая) свой бизнес с россиянами Валерия Гонтарева не завербована ФСБ?

Тут недавно всплыла новая информация о Гонтаревой. Журналист Александр Дубинский выяснил, что у Валерии Алексеевной по-прежнему есть бизнес в оккупированном Крыму. Оказывается, семейство Гонтаревых – на четвертом году войны и оккупации полуострова – продолжает строительство большого рекреационного комплекса “Нептун-Центр” в Большой Ялте. Кто хочет перепроверить информацию – советую зайти на сайт «Нептун-центра». И вы очень скоро убедитесь – все ниточки ведут в Киев.

Впрочем, не об этом разговор. А о том, что Валерия Алексеевна свой крымский бизнес никак не отразила в декларации, когда возглавляла главный банк страны. И теперь, судя по всему, к ней должны быть вопросы со стороны наших доблестных антикоррупционных органов – НАБУ и НАЗК. И опять-таки – от СБУ тоже. Ведь, если у некоторых политиков и бизнесменов активы в Крыму изъяли еще в 2014 году, то за какие такие глазки Валерии Алексевной агрессор разрешил строительство «Нептун-Центра»?

Честно говоря, я думал, что Гонтарева все же подает под санкции. Ну, чтобы своих так открыто не «палить». Но ее все же обошли стороной. Может, потому, что ее еще не списали со счетов как наиболее ценного крота в нашей банковской системе? Да и последователи Гонтаревой продолжают управлять Национальным банком и упорно и бесстрашно защищают интересы российских банков в Украине…

Скорее всего, причина – в другом. Дело в том, что вопросы есть не только по Гонтаревой, но и по компании, в которой она работала – ICU.

Честно говоря, я думал, что Гонтарева все же подает под санкции. Ну, чтобы своих так открыто не «палить». Но ее все же обошли стороной

Понятно, что сейчас Службе безопасности не интересно, какими активами владеет эта группа в России. Хотя в марте российский РБК сообщил: крупнейшим акционером сети ресторанов Burger King в России (а это почти 600 заведений в РФ) стала кипрская Xomeric, связанная с украинской группой ICU банкира Макара Пасенюка, которого еще называют и личным банкиром Порошенко.

По информации РБК, крупный пакет акций ресторанной сети кипрская Xomeric продал все тот же ВТБ-банк. УНИАН тогда отправил запрос в ICU, но нам ответили, что группа такие сделки не комментирует.

Но в свете отсутствия в российском «черном списке» и Гонтаревой, и Пасенюка, и самой компании (которая воспитала настоящую плеяду высокопоставленных чиновников Украины) – не похоже ли на то, что Кремль попросту создает эксклюзивные условия для работы на российском рынке одному конкретному украинскому инвестору? А?..

Николай Бабич