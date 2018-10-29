Lion Air рассказала о технической проблеме при предыдущем полете разбившегося Boeing 737

Однако характер технической проблемы в авиакомпании не уточнили.

У разбившегося сегодня в море авиалайнера Boeing 737 Max 8 крупной индонезийской авиакомпании Lion Air были технические проблемы в предыдущем полете, однако все они были устранены в соответствии с регламентом.

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Об этом сообщило агентство Reuters со слов исполнительного директора компании Эдварда Сираита.

«До этого самолет летал из Денпасара в Ценкаренг (Джакарта), - сказал он журналистам. - Было сообщение о технической проблеме, которая была решена в соответствии с регламентом». Характер технической проблемы он не уточнил.

По его словам, Lion Air эксплуатирует 11 самолетов такой же модели - Boeing 737 Max 8, и на других не было подобной технической проблемы. Сираит добавил, что авиакомпания не планирует приостанавливать полеты остальной части своего флота.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 737 Max 8 рейсом JT610 разбился сегодня утром через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. На борту было 189 человек. Вскоре после вылета из аэропорта экипаж самолета запросил у авиадиспетчеров разрешение вернуться, но после этого связь прервалась. Как отмечает Bloomberg, это первая авиакатастрофа с самолетом этой модификации, вышедшей на регулярные рейсы лишь в мае 2017 года.