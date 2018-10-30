Российский омбудсмен заявила о переговорах по обмену капитанов "Норда" и "ЯМК-0041"

По словам Москальковой, российская сторона совместно с европейским институтом омбудсменов начали работать над "дорожной картой" решения этого вопроса.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова анонсировала начало переговоров по "обмену" капитана крымского судна Норд Владимира Горбенко и командира украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого.

"Мы сегодня (30 октября, - ред.) начинаем процесс переговоров на этот счет (по обмену капитанов, - ред.)", - цитирует ее заявление агентство "РИА Новости".

По словам Москальковой, российская сторона совместно с европейским институтом омбудсменов начали работать над "дорожной картой" решения этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд». Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АРК, шло под флагом России. На его борту находился экипаж в составе 10 человек, у всех были паспорта граждан РФ. В Госпогранслужбе сообщили, что члены экипажа нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины.

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Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.249, ч.2 ст.332-1 Уголовного кодекса Украины (незаконный рыбный промысел и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее соответственно).

18 июля заместитель начальника управления прокуратуры АР Крым Егор Ребров заявил, что экипаж «Норда» может свободно вернуться в Крым по украинским паспортам, выданным до оккупации полуострова Россией, а капитану грозит до 5 лет лишения свободы.

4 мая российские пограничники западнее мыса Тарханкут в Крыму задержали украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 (порт приписки Очаков). Оккупационные власти заявили, что члены экипажа задержанного сотрудниками ФСБ РФ судна доставили в Крым «для проведения процессуальных действий». В Госпогранслужбе Украины подчеркнули, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории.

Сегодня, 30 октября, в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой заявили об обмене семи моряков с сейнера «Норд» на семь украинских моряков с судна ЯМК-0041. При этом капитан сейнера «Норд» Горбенко, против которого возбуждено уголовное дело, пока остался в Украине.