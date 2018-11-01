"Вітаю, воїни!": Меркель в Киеве заговорила на украинском (видео)

Меркель приветствовала почетный президентский караул на украинском языке.

Президент Украины Петр Порошенко встретился в Киеве с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Политики сначала прослушали гимн Украины, после чего Меркель обратилась к военным из почетного караула президента, сказав на украинском: "Вітаю, воїни!"

Военные ответили: "Героям слава!".

Как сообщал УНИАН, в Киеве проходит брифинг президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, которая находится с визитом в Украине по приглашению главы нашего государства.