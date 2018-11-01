цей матеріал доступний українською

"Вітаю, воїни!": Меркель в Киеве заговорила на украинском (видео)

17:01, 01 ноября 2018
Политика
775 0

Читайте такжеНезаконные "выборы" на Донбассе противоречат Минским соглашениям - Меркель

Политики сначала прослушали гимн Украины, после чего Меркель обратилась к военным из почетного караула президента, сказав на украинском: "Вітаю, воїни!"

Военные ответили: "Героям слава!".

Как сообщал УНИАН, в Киеве проходит брифинг президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, которая находится с визитом в Украине по приглашению главы нашего государства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Визит Меркель в Киев 1 ноября
Теги: #Киев#украинский язык#Петр Порошенко#Ангела Меркель