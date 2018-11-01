Германия будет выступать за продление санкций ЕС против России - Меркель

Федеральный канцлер Германии констатировала, что Минские договоренности не выполняются.

Канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель подчеркивает, что ее страна будет выступать за продление санкций Европейского Союза, введенных против Российской Федерации из-за войны на Донбассе и оккупации Крыма.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Меркель сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

"Мы также говорили о том, что санкции связаны с определенным состоянием. Если будет прогресс, тогда мы можем смягчить эти санкции. К сожалению, сейчас ситуация такова, что Минские договоренности не соблюдаются. Если что-то происходит, то только по миллиметру вперед, но время от времени отход назад, то есть Германия также будет выступать за продление этих санкций", - подчеркнула Меркель.

Как сообщал УНИАН, 24 октября премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции о необходимости преодоления этапа введения санкций против России. Но, по его словам, Италия не будет принимать решение о блокировании санкций сейчас.

28 августа посол Украины в Италии Евгений Перелыгин подтвердил, что Италия намерена блокировать решение о продлении санкций ЕС против России. По словам посла, декабрь должен стать решающим относительно возможной блокировки Италией решения о продлении санкций.