Германия будет выступать за продление санкций ЕС против России - Меркель
Канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель подчеркивает, что ее страна будет выступать за продление санкций Европейского Союза, введенных против Российской Федерации из-за войны на Донбассе и оккупации Крыма.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Меркель сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.
"Мы также говорили о том, что санкции связаны с определенным состоянием. Если будет прогресс, тогда мы можем смягчить эти санкции. К сожалению, сейчас ситуация такова, что Минские договоренности не соблюдаются. Если что-то происходит, то только по миллиметру вперед, но время от времени отход назад, то есть Германия также будет выступать за продление этих санкций", - подчеркнула Меркель.
Как сообщал УНИАН, 24 октября премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции о необходимости преодоления этапа введения санкций против России. Но, по его словам, Италия не будет принимать решение о блокировании санкций сейчас.
28 августа посол Украины в Италии Евгений Перелыгин подтвердил, что Италия намерена блокировать решение о продлении санкций ЕС против России. По словам посла, декабрь должен стать решающим относительно возможной блокировки Италией решения о продлении санкций.