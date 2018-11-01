Незаконные "выборы" на Донбассе противоречат Минским соглашениям - Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что запланированные на 11 ноября так называемые "выборы" на оккупированном Донбассе противоречат Минским соглашениям, призванным мирно урегулировать ситуацию.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом канцлер сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.
Как заявила Меркель, в контексте установления мира на Донбассе говорится также о проведении "критических местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Она выразила позицию Германии относительно запланированных на 11 ноября "выборов" на оккупированном Донбассе. "Эти выборы не соответствуют содержанию Минских договоренностей", - подчеркнула Меркель.
По словам канцлера, она понимает, "насколько трудно было продолжить особый статус на Донбассе (продление до 31 декабря 2019 года действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"- УНИАН)".
"Мы благодарны парламентариям за это. У нас ничего другого нет кроме Минского процесса, поэтому очень важно, что Украина выполняет свои обязательства, даже если это трудно, и Германия будет на стороне Украины в этом вопросе для поддержки", - заверила Меркель.
Она подтвердила, что территориальная целостность является определяющей и существенной, а Украина должна сама определять свой путь.
Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН посол Джонатан Коэн на заседании Совета безопасности ООН заявил, что РФ хочет укрепить позиции "ДНР" и "ЛНР" путем проведения незаконных выборов.