Незаконные "выборы" на Донбассе противоречат Минским соглашениям - Меркель

Канцлер Германии подчеркнула, что альтернативы Минскому процессу нет.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что запланированные на 11 ноября так называемые "выборы" на оккупированном Донбассе противоречат Минским соглашениям, призванным мирно урегулировать ситуацию.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом канцлер сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

Как заявила Меркель, в контексте установления мира на Донбассе говорится также о проведении "критических местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Она выразила позицию Германии относительно запланированных на 11 ноября "выборов" на оккупированном Донбассе. "Эти выборы не соответствуют содержанию Минских договоренностей", - подчеркнула Меркель.

По словам канцлера, она понимает, "насколько трудно было продолжить особый статус на Донбассе (продление до 31 декабря 2019 года действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"- УНИАН)".

"Мы благодарны парламентариям за это. У нас ничего другого нет кроме Минского процесса, поэтому очень важно, что Украина выполняет свои обязательства, даже если это трудно, и Германия будет на стороне Украины в этом вопросе для поддержки", - заверила Меркель.

Она подтвердила, что территориальная целостность является определяющей и существенной, а Украина должна сама определять свой путь.

Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН посол Джонатан Коэн на заседании Совета безопасности ООН заявил, что РФ хочет укрепить позиции "ДНР" и "ЛНР" путем проведения незаконных выборов.