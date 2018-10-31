Россия хочет укрепить позиции "ДНР" и "ЛНР" путем проведения незаконных выборов - США в ООН

В США заявили, что так называемые "выборы" на оккупированном Донбассе не соответствуют украинскому законодательству и противоречат Минским соглашениям.

Российская Федерация, которая контролирует отдельные районы Донецкой и Луганской областей, хочет укрепить позиции псевдообразований "ДНР" и "ЛНР" путем проведения незаконных выборов 11 ноября.

Об этом сказал заместитель постоянного представителя США при ООН посол Джонатан Коэн на заседании Совета безопасности ООН.

"Соединенные Штаты присоединяются к другим, осуждая объявления так называемыми "Донецкой и Луганской народными республиками" намерений провести то, что они называют "выборами" 11 ноября. Эти выборы явно незаконны и не имеют никаких законных оснований согласно украинского законодательства", - подчеркнул Коэн.

В этой связи американский дипломат сказал, что "эти фиктивные выборы, организованные Россией, прямо противоречат усилиям по выполнению Минских мирных соглашений".

"Выборы также препятствуют и подрывают усилия, направленные на прекращение продолжающегося конфликта на востоке Украины, что привело к гибели более 10 тысяч человек и ежедневно вызывает новые жертвы", - подчеркнул он.

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Дипломат напомнил, что в Минских соглашениях сказано, что ОБСЕ должна осуществлять наблюдение за выборами, которые должны быть проведены согласно украинского законодательства и стандартов ОБСЕ.

"Голосование 11 ноября не удовлетворять никакие из этих условий", - подчеркнул Коэн.

"Минские соглашения призывают разоружить незаконные вооруженные группы и вывести иностранные вооруженные формирования с востока Украины. Однако, Россия использует эти выборы, чтобы достигнуть противоположного результата - она стремится укрепить позиции так называемых "Донецкой народной республики" и Луганской народной республики". Оба образования являются неотъемлемыми от незаконных вооруженных формирований, контролируемых Москвой", - заявил он.

Ранее УНИАН сообщал, что восемь стран-членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконных выборов на оккупированной части Донбасса.