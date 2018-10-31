Россия готова подрывать региональную стабильность в Азовском море - США в ООН

В США вновь подчеркнули, что санкции против РФ останутся в силе, пока она не вернет Крым Украине.

Российская Федерация демонстрирует готовность подрывать региональную стабильность в Азовском море.

Об этом заместитель постоянного представителя США при ООН посол Джонатан Коэн сказал на заседании Совета безопасности ООН.

"За пределами востока Украины, оккупация Россией Крымского полуострова и ее агрессивные действия в Азовском море, где Россия преследует и препятствует международному соединению судов с украинскими портами, еще раз демонстрирует грубое нарушение Москвой суверенитета и территориальной целостности Украины, и готовность подрывать региональную стабильность", - подчеркнул Коэн.

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Он вновь подтвердил твердое осуждение Соединенными Штатами дестабилизирующих действий РФ в Украине. "Мы продолжим вводить санкции против России за ее действия на Донбассе и в Крыму, пока она полностью не выполнит Минские соглашения и вернет Крымский полуостров Украине", - заявил американский дипломат.

Как сообщал УНИАН, 12 октября президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".

В решении СНБО отмечается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе, которые обусловлены агрессивными действиями Российской Федерации, Совет нацбезопасности и обороны констатировал наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокады побережья Украины.

Кабмину поручено создать межведомственный координационный орган, который должен обобщить правовую позицию государства по вопросу подготовки консолидированной претензии официального Киева к России о международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.