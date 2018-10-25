Европарламент осуждает злоупотребления России с проверками судов в Азовском море

Депутаты Европарламента предлагают рассмотреть соответствующие контрмеры в ответ на дискриминационные проверки судов Россией в Азовском море.

Европейский парламент осуждает злоупотребления Российской Федерации с чрезмерными проверками торговых судов Украины и стран-членов Евросоюза в Азовском море.

Соответствующая законодательная резолюция сегодня была принята на заседании Европарламента в Страсбурге (Франция).

"Европейский парламент осуждает чрезмерные действия Российской Федерации в Азовском море, поскольку они нарушают международное морское право и собственные международные обязательства России", - говорится в резолюции.

В частности, евродепутаты осудили остановки и проверки торговых судов, как украинских, так и тех, которые ходят под флагами различных стран-членов ЕС.

"Европейский парламент подчеркивает, что, хотя проверки судов разрешено осуществлять произвольно, они не должны осуществляться со злоупотреблениями или по политическим соображениям с целью дальнейшей дестабилизации безопасности, целостности, социальной и экономической ситуации в Украине", - подчеркивается в документе.

В этой связи Европарламент призывает вице-президента, высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини "требовать от Российской Федерации немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные проверки судов и рассмотреть, если необходимо, соответствующие контрмеры".

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Также европарламентарии осуждают строительство моста через Керченский пролив и ограничение навигационных прав Украины в ее территориальных водах. "Европейский парламент подчеркивает, что Россия обязана соблюдать международное морское право и двустороннее соглашение о сотрудничестве с Украиной, чтобы не препятствовать или затруднять транзитный проход через Керченский пролив и Азовское море", - подчеркнули депутаты ЕП.

Кроме того, они вновь заявили о поддержке независимости и территориальной целостности Украины и подтвердили суверенитет Украины над Крымским полуостровом и частью Азовского моря, а также на абсолютное право Украины иметь полный доступ к Азовскому морю, как это закреплено в Конвенции ООН по морскому праву.

"Европейский парламент призывает Европейскую Комиссию и Европейскую службу внешних связей предоставить полную оценку экономического ущерба, нанесенного де-факто блокадой, и рассмотреть возможные пути для поддержки перевозчиков и портов, испытывающих негативные последствия, и в частности путем усиления присутствия ЕС в Мариуполе и Бердянске, укрепления социальной устойчивости и содействия экономическому развитию этих городов и всего юго-восточного региона Украины", - подчеркивается в резолюции.

Как сообщал УНИАН, Европейский парламент призывает все страны-члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми усилить санкции против Российской Федерации в случае обострения ситуации в Азовском море.