Европарламент призывает ЕС усилить санкции против РФ в случае обострения ситуации в Азовском море

Евродепутаты выражают обеспокоенность относительно участия европейских компаний в сооружении Керченского моста.

Европейский парламент призывает все страны - члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми усиливать санкции против Российской Федерации в случае обострения ситуации в Азовском море.

Соответствующая законодательная резолюция сегодня была принята на заседании Европарламента в Страсбурге (Франция).

"Европейский парламент подчеркивает, что Керченский мост был незаконно построен, и приветствует решение Европейского Совета о введении ограничительных мер в отношении шести компаний, которые были привлечены к его строительству", - говорится в резолюции.

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"Европейский парламент настоятельно призывает вице-президента, высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности (Федерику Могерини) вместе со странами - членами ЕС в Европейском Совете четко разъяснить, что целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море обострится еще больше", - отмечают евродепутаты.

Кроме того, ЕП выражает обеспокоенность относительно участия европейских компаний в строительстве моста через Керченский пролив, поскольку это участие "сознательно или неосознанно подрывает санкционный режим ЕС". По этой причине Европарламент призывает Европейскую комиссию изучить и проверить соблюдение действующих ограничительных мер ЕС, а страны-члены призывает осуществить обмен информацией относительно того, возбуждены ли уголовные дела по случаям возможных нарушений санкционного режима ЕС европейскими компаниями.

Ранее ГПСУ сообщила об угрожающей ситуации в Азове – там сконцентрировано уже более 120 судов РФ.