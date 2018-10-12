Порошенко ввел в действие решение СНБО по защите интересов страны на морях, юге и востоке

Утвержденное президентом решение Совета Нацбезопасности содержит ряд тайных пунктов.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 12 октября, которое предусматривает неотложные меры по защите национальных интересов Украины на юге и востоке, а также на Черном и Азовском морях.

Соответствующий указ президента №320/2018 обнародован на сайте главы государства.

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«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2018 года «О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе» (прилагается, тайно, без подпунктов «б», «г», «д», «е» подпункта 1, подпунктов «а», «в», «г» подпункта 2, подпункта «в» подпункта 3, подпункта 5 пункта 1, подпунктов 1 - 3 пункта 2, пунктов 3-7, подпункта 3 пункта 8 - нетайно)», - говорится в указе.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на его секретаря Александра Турчинова. Президентский указ вступает в силу со дня его опубликования.

В соответствующем решении СНБО констатируется наличие вызванных российской агрессией условий, которые "могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокады побережья Украины".

Угрозы для Украины, как отмечается, возникли из-за:

- злоупотребления со стороны РФ положениями международных договоров относительно сотрудничества в акватории Азовского моря и Керченском проливе, «стремления к полному доминированию в Черноморском регионе, навязывания собственных условий распределения морской акватории и ограничения портовой деятельности и рыбного промысла Украины»;

- создания Россией наступательной военной группировки вблизи границ Украины;

- активизации деятельности российских спецслужб против Украины;

- незаконной хозяйственной деятельности российской стороны по разведке и добыче полезных ископаемых на временно оккупированных территориях Украины, в том числе на шельфах Черного и Азовского морей, браконьерского вылова морепродуктов в территориальном море и в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

Утвержденные СНБО меры по защите национальных интересов страны имеют ряд тайных подпунктов, однако некоторые все же названы открыто.

Правительство должно, в частности, безотлагательно принять решение о создании и урегулировании порядка функционирования межведомственного координационного органа с целью обобщения правовой позиции государства по вопросу подготовки консолидированной претензии официального Киева к Российской Федерации по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины.

Также правительство должно обеспечить проведение оценки воздействия на окружающую среду, принятие соответствующего заключения по факту загрязнения окружающей среды на севере временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и соответствующего нарушения экологических прав граждан Украины и возможной причастности к этому завода "Крымский титан", обнародование актуальной экологической информации и принятие мер для предотвращения вредного воздействия на здоровье и имущество граждан, а также предоставление им надлежащей правовой помощи по возмещению причиненного вреда в порядке, предусмотренном законом.

Кабмин также вместе с Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областными государственными администрациями при участии Службы безопасности должен разработать механизм взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования, которые осуществляют рыбохозяйственную деятельность во внутренних водных объектах Украины, внутренних морских водах и территориальном море, континентальном шельфе, исключительной (морской) экономической зоне Украины и открытом море, с целью снижения рисков возникновения кризисных ситуаций, обусловленных агрессивными действиями России.

В месячный срок Кабмин должен, в частности, обеспечить утверждение стратегии информационной реинтеграции Автономной Республики Крым.

Ранее сообщалось, что Украина проводит военные учения по обороне побережья Азовского моря.

Как сообщал УНИАН, со второй половины апреля российские пограничники начали осматривать иностранные и украинские суда, которые направляются из/в украинские порты.

В Государственной пограничной службе заявляют, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно - соглашения о сотрудничестве с Россией в Азовском море и Керченском проливе, которая определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают некие подозрения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для дальнейшей экспансии.

6 сентября СНБО утвердил комплекс мер, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, в акваториях Азовского и Черного морей. Согласно решению, планируется усиление военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерной группировки ВМС Украины, развитие соответствующей инфраструктуры а также обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием.