Меркель: Санкции против России будут отменены после устранения их причины

Об этом заявила сегодня канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком в Берлине, передает ТАСС.

По словам Меркель, пока неизвестно, состоится ли встреча "нормандской четверки" на высшем уровне 15 января в Астане.

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Будет ли встреча, "станет известно лишь после переговоров в последующие дни", сказала канцлер. По ее словам, главы МИД ФРГ, России, Украины и Франции в настоящее время прорабатывают этот вопрос.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2014 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что 15 января в столице Казахстана Астане состоится встреча в «нормандском формате».

30 декабря пресс-служба президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сообщила о готовности страны к проведению 15-16 января встречи в рамках «нормандского формата» - лидеров Украины, Германии, Франции и России по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.