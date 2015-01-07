На переговоры с Меркель относительно Украины приедет Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 9 января приедет в Берлин на переговоры с канцлером ФРГАнгелой Меркель (Angela Merkel). Встреча будет посвящена проблеме разрешения украинского конфликта и подготовке к возможным переговорам в "нормандском формате" в середине января в Астане, заявил в среду, 7 января, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в Берлине, передает DW.

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О том, состоятся ли запланированные на 15 января переговоры в Астане, Зайберт не сообщил, отмечает агентство dpa. "Я пока не могу сказать, будет ли иметь место подобная встреча и когда она может пройти. Важно, чтобы на ней были достигнуты конкретные результаты", - подчеркнул он.

Параллельно со встречей Меркель и Назарбаева 9 января состоится телефонная конференция министров иностранных дел России, Украины, Франции и Германии, передает агентство. Кроме того, в начале следующей недели может состояться встреча на уровне глав МИД этих стран, также посвященная подготовке к возможным переговорам в столице Казахстана.