Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения к резолюции о "прощении" РФ

Две правки, которые устраняют главные риски документа, были предложены группой депутатов ПАСЕ во главе с представителями Украины. При этом правки, которые продвигались группой пророссийских депутатов, были отклонены подавляющим большинством голосов.

Комитет по вопросам правил процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы, который будет представлять в ПАСЕ проект изменений в правила введения санкций, поддержал поправки к документу, которые делают невозможным "прощение" России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Две правки, которые устраняют главные риски документа, были предложены группой депутатов ПАСЕ во главе с представителями Украины. При этом правки, которые продвигались группой пророссийских депутатов, были отклонены подавляющим большинством голосов.

Это решение еще должен подтвердить пленарный зал, когда будет рассматривать резолюцию. Между тем, согласно практике ПАСЕ, поддержка предложения в комитете существенно повышает шансы на успех голосования за него.

Читайте такжеПрезидент ПАСЕ высказалась за поддержание диалога с Россией

Главное предложение касается принципа голосования за санкционные решения. Как известно, резолюция предлагает повысить порог голосования до 2/3 голосов (сейчас - 1/2), что существенно усложняет наложение санкций на Россию. Украинская поправка предлагает оставить правило 1/2 для ряда санкций, включая лишение россиян права голоса.

Второе предложение запрещает участвовать в работе ПАСЕ парламентариям, избранным на оккупированных территориях, в частности в Крыму.

Также комитет рекомендует ассамблее поддержать норму, которая инициирует наложение на Россию дополнительных наказаний в случае, если РФ, избегая санкций, в 2019 году снова не подаст список своей делегации для участия в работе ассамблеи.

Как сообщал УНИАН, 8 октября председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев заявил, что на осенней сессии ПАСЕ украинская делегация попытается не допустить ликвидации санкций по требованию РФ.

Президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье высказалась за поддержку конструктивного, откровенного и открытого диалога с российскими депутатами. По словам Мори-Паскье, необходимо обсуждение о внесении возможных изменений в процедуры и правила ПАСЕ, которые могут привести к отмене санкций против РФ.

Ранее Арьев заявлял, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, нарушающих права человека, а также принципы демократии и верховенства права. Кроме того, он заявлял, что в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте продолжения санкций против РФ.

Это решение может усложнить процедуру продления санкций против РФ, введенных в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.