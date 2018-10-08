В Украине стартуют военные учения "Чистое небо-2018" при участии американских самолетов

В военных учениях "Чистое небо-2018" примут участие 9 государств.

В Украине начинаются многонациональные военные учения "Чистое небо-2018" (ClearSky2018) с участием американских самолетов, которые уже прибыли в Украину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Посольство Украины в США.

В частности, в 12-дневных многонациональных совместных учениях принимают участие 9 стран: Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США и Украины.

Читайте такжеВ Грузии начались военные учения с участием НАТО и Украины

Также сказано, что американский истребитель F-15C Eagles и транспортный самолет C-130J Super Hercules, которые представляют Национальную гвардию военно-воздушных сил из Калифорнии, уже прибыли в Украину для участия в учениях.

Взаимодействие американских и украинских сил происходит в рамках программы партнерства командования вооруженных сил США на европейском континенте.

"Учения направлены на повышение региональных возможностей по защите суверенитета воздушного пространства и укрепления мира и безопасности путем совершенствования сотрудничества, взаимодействия и совместимости между партнерами по Альянсу и другими союзниками в регионе", - говорится в сообщении.