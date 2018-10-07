В Украину на учения прибыли военные самолеты США

Учения проходят с целью укрепления мира и безопасности.

Самолеты воздушных сил США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в международных военных учениях Clear Sky 2018.

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Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook. Учения проходят с целью укрепления мира и безопасности.

Как сообщалось, с 8 по 19 октября в Украине пройдут международные военные учения «Чистое небо-2018». От Воздушных сил Вооруженных сил Украины в учениях будет задействовано 5 подразделений тактической авиации и около 350 военнослужащих.

В течение учений планируется осуществить около 330 самолетовылетов.