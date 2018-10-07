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В Украину на учения прибыли военные самолеты США

01:01, 07 октября 2018
Общество
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Учения пройдут в октябре / фото facebook.com/usdos.ukraine

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Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook. Учения проходят с целью укрепления мира и безопасности.

Как сообщалось, с 8 по 19 октября в Украине пройдут международные военные учения «Чистое небо-2018». От Воздушных сил Вооруженных сил Украины в учениях будет задействовано 5 подразделений тактической авиации и около 350 военнослужащих.

В течение учений планируется осуществить около 330 самолетовылетов.

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Теги: #США#учения#авиация