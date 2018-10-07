В Украину на учения прибыли военные самолеты США
01:01, 07 октября 2018Общество
589 0
Учения проходят с целью укрепления мира и безопасности.
Учения пройдут в октябре / фото facebook.com/usdos.ukraine
Самолеты воздушных сил США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в международных военных учениях Clear Sky 2018.
Читайте такжеИз-за успеха украинских десантников в учениях Saber Junction-2018 объявлена пауза (видео)
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook. Учения проходят с целью укрепления мира и безопасности.
Как сообщалось, с 8 по 19 октября в Украине пройдут международные военные учения «Чистое небо-2018». От Воздушных сил Вооруженных сил Украины в учениях будет задействовано 5 подразделений тактической авиации и около 350 военнослужащих.
В течение учений планируется осуществить около 330 самолетовылетов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter