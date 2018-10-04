Украине нужно сосредоточиться на усилении экономики и демократии - экс-госсекретарь США

Россия совершила преступление, нарушив границы Украины, однако чтобы победить в этой ситуации страна должна выстраивать сильную экономику и демократию.

США сегодня помогают Украине с отдельными видами вооружения, чтобы Украина могла защищать свои границы.

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Об этом в интервью журналу "Новое время" сказала профессор Стэнфордского университета и 66-й госсекретарь США Кондолиза Райс. По ее словам, предоставление вооружения "это не только знак того, что отношения между странами прочны, но и признание, что украинская армия хорошо подготовлена". Она отметила, что "обороноспособность - это хороший пример того, что вы контролируете и можете улучшать".

Райс заявила, что Россия совершила преступление, нарушив международное законодательство, и это сегодня понятно всем. Она отметила, что Украина же сейчас в чем-то похожа на Германию, которая после Второй мировой войны была разделена на две части, но победила, выстроив сильные экономику и демократию." Вам нужно сконцентрироваться на этом", - посоветовала экс-госсекретарь.

Райс выразила надежду на то, что Украина все же придет к соглашению с МВФ, а значит, получит финансовую поддержку. "Но украинцам также важно взять ответственность за собственную судьбу в свои руки. Это важный урок", - отметила Райс, добавив, что ни одно государство не может выживать за счет международной помощи постоянно, "но любое государство выживает, если крепко опирается на общество, которое ему доверяет".

Кроме этого Райс сказала, что важно помнить: авторитарные правительства часто врут. "В том, что рассказывает Россия о событиях на Донбассе, правды мало, но, если это рассказано многократно и многоканально, мы не всегда успеваем опровергнуть такие сообщения. Значит, они могут стать частью правды", - отметила она. В связи с этим Райс отметила, что США не собираются отменять санкции против России, которая уже перешла границы дозволенного. Однако подчеркнула важность диалога с российской стороной по таким вопросам как Северная Корея и Сирия.

Полную версию интервью с Кондолизой Райс читайте в новом номере журнала "Новое время" от 4 сентября 2018 года.