Экс-госсекретарь США рассказала, что поможет стабилизировать ситуацию на Донбассе

Для стабилизации ситуации на Донбассе очень важно, чтобы оставшиеся на оккупированных территориях люди чувствовали себя частью Украины. Для этого их жизнь должна улучшиться. Такое мнение в интервью изданию "Новое время" высказала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.

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"Думаю, все участники переговоров осознают: Минск [Минские соглашения] не работает. Мы должны сделать шаг назад и понять, что является необходимыми элементами для стабильности на востоке Украины. Из опыта подобных ситуаций в других частях мира могу добавить: украинское правительство уже сегодня должно думать о том, как улучшить жизнь людей на оккупированных территориях и в зоне боевых действий для того, чтобы эти люди чувствовали себя частью украинского государства", - заметила Кондолиза Райс.

Бывший госсекретарь США также прокомментировала вопрос размещения миротворцев ООН на Донбассе, подчеркнув, что для начала нужно определиться с более широким политическим форматом, в рамках которого должна вводиться миссия: "Говорить о размещении миротворцев ООН без четких политических рамок и широкого видения процесса, в котором это происходит, на мой взгляд, преждевременно. Гораздо важнее думать о том, в рамках какого более широкого политического формата это происходит. Минский формат показал, что уже давно работает неэффективно".

"Сегодня США и страны Европейского союза ищут решения, которые улучшат Минские соглашения, наполнят их реальной значимостью. Я хорошо знаю спецпредставителя США в Украине Курта Волкера, он правильный человек на нужном месте. Конечно, важно искать механизмы, способные стабилизировать ситуацию, но при этом важно не потерять политических перспектив", - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, президент Порошенко призвал генсека ООН отправить на Донбасс миссию для оценки безопасности размещения миротворцев.

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