Порошенко внес в Раду проект закона о продлении особого статуса Донбасса

Соответствующий законопроект определен президентом как безотлагательный.

Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную Раду Украины продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", срок действия которого истекает 10 октября 2018 года.

Соответствующий законопроект № 9153 подан главой государства в парламент 2 октября и определен как безотлагательный.

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В частности, глава государства предлагает внести изменения в статью 1 Закона Украины об особом порядке местного самоуправления.

На данный момент текст документа на сайте парламента отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2017 года Верховная Рада приняла президентский закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которым еще на год было продлено действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятого в 2014 году.

15 сентября 2018 года специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер подчеркнул, что продление действия закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе будет способствовать сохранению санкций ЕС против России.