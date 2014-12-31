Яценюк: Украина преодолеет все трудности, когда станет членом ЕС

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом говорится в поздравлении премьера с Новым годом и Рождеством Христовым.

Яценюк напомнил, что 2014 год для украинцев стал целой эпохой.

«Эпохой борьбы за нашу свободу, за нашу независимость, за наше право жить, за наше право иметь свою страну - свою Украину. Мы устояли. Нас пытались уничтожить, нас пытались побороть, нас пытались захватить. Но мы боролись, мы воевали и мы отстояли. Отстояли свое государство и свое будущее», - подчеркнул премьер.

По его словам, каждый гражданин думает о своем будущем и будущем своего государства.

Читайте такжеИтоги пресс-конференции Яценюка: Крым вернут внуки, инвесторов в ближайшее время не ждать«Человек хочет знать, какой будет жизнь, есть ли уверенность в том, что завтра будет лучше. Есть такая уверенность. Есть уверенность и вера в том, что мы все вместе преодолеем, что мы все вместе победим. Что наша страна будет образцовой страной в Европейском Союзе. Что наша украинская семья будет достойной европейской семьей с украинским паспортом, с украинским гражданством, и по этому паспорту можно будет легко передвигаться по всем территориям Европейского Союза», - отметил Яценюк.

По его убеждению, «вера, уверенность и тяжелый труд - это залог нашего украинского успеха. Мы вместе победим».