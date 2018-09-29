События недели: версия читателей УНИАН – разоблачение «солсберийского шпиля» Боширова, «Топаз» готовится давать команду и «туалетный» Лавров

Ближе к вечеру пятницы, незадолго до выхода этого материала, стало известно, что суд в Харькове принял решение освободить из-под стражи лидера антимайдана, одного из активных участников массовых беспорядков в Харькове весной 2014 года Игната Кромского, известного под кличкой «Топаз».

Кромского задержали 28 марта 2014 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в массовых беспорядках и незаконном завладении транспортным средством. Но лишь 30 января 2018 года Киевский районный суд Харькова приговорил его к 8 годам заключения с конфискацией имущества. Однако «Топазу» крупно повезло – в отношении него сработал «закон Савченко», который «трансформирует» год, проведенный преступником в СИЗО, за два в колонии. Вот и получилось, что Кромской уже «отсидел» больше 8 лет. Сегодня он выйдет на свободу, и уже готовится снова раздавать команды.

Видео: Reutov Boris

Также на этой неделе наши читатели активно следили за продолжением истории с разоблачением российских ГРУшников, которых отправили в Солсбери отравить своего бывшего коллегу Сергея Скрипаля, но они там знатно «облажались».

Как выяснили журналисты Bellingcat и the Insider, подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне Руслан Боширов и Александр Петров на самом деле – действующие сотрудники Главного разведывательного управления. Причастность к спецслужбам подтверждает ряд документов, а также прямых и косвенных свидетельств. К примеру, паспорта обоих имеют практически идентичные номера.

Кроме того, расследователи узнали, что "Руслан Боширов" - не настоящее имя. Под ним скрывается подполковник ГРУ Анатолий Чепига, который получил звание «Герой России» за участие в Чеченской войне и некой «миротворческой миссии» в 2014 году (под этим, вероятно, следует подразумевать вторжение на Донбасс). Жители села Березовка Амурской области подтвердили, что подозреваемый в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей сотрудник российской военной разведки Руслан Боширов похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу. Также сообщается, что его подельник «Александр Петров» - тоже подставная личность. Впрочем, его настоящее имя пока не раскрывали, пообещав сделать это в ближайшие две недели.

Кремль на новую порцию доказательств отреагировал предсказуемо – ушел в «несознанку», неумело попытавшись высмеять результаты расследования журналистов. Сначала там пообещали уточнить, за участие в какой «миротворческой миссии» в 2014 году полковнику ГРУ Анатолию Чепиге (он же «Руслан Боширов») дали звание «Герой России». А затем заявили, что не имеют информации о том, присваивал ли звание «Героя России» президент Владимир Путин полковнику ГРУ Анатолию Чепиге. Ну, не может же Москва признать, что целый полковник, да еще и «герой России» так «облажался».

А пока Кремль «отнекивался», ФСБ РФ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова…

Вообще, в России есть «давняя традиция» негласного противостояния силовых ведомств – в борьбе за «пряники» от высшего звена в этой «пищевой цепочке» они с радостью будут использовать любой шанс, чтобы «утопить» конкурирующее ведомство. И, вот, на неудачу ГРУ подоспело ФСБ, и занялось поиском сотрудников МВД РФ, которые продали журналистам (или другим лицам) анкеты и другие документы на Петрова и Боширова, содержащие личные данные.

Тем временем британские СМИ сообщили, что британским спецслужбам известно имя третьего участника операции по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако оно пока держится в секрете. Он приехал в Солсбери до того, как «Петров» и «Боширов» привезли в Великобританию нервно-паралитическое вещество «Новичок», и провел разведку на месте перед отравлением.

Что же касается раскрытого агента Чепиги, остается лишь догадываться, почему на полевое задание был отправлен столь «важный перец», а не исполнитель званием пониже. Британские СМИ предполагают, что в этом кроется некий символизм, месть и личная расправа – Чепига мог лично знать Скрипаля.

Ну, а учитывая количество еще не раскрытых деталей в этой истории, нас и дальше ждут интересные разоблачения журналистов и британских спецслужб, а также нелепые оправдания из Кремля.

Также наши читатели продолжали следить за скандалом вокруг раздачи венгерских паспортов на Закарпатье. На прошлой неделе появилось видео, на котором украинским гражданам в консульстве Венгрии раздают венгерские паспорта под присягу о верности. Это усилило и без того большое напряжение в отношениях между двумя странами.

На этой неделе главы МИД Украины и Венгрии встретились в Нью-Йорке, однако так и не смогли согласовать общую позицию по поводу инцидента. Климкин предложил венгерскому коллеге Петеру Сийярто в ближайшие дни отозвать венгерского консула из Берегово, иначе Украина его выдворит. В свою очередь, Сийярто пообещал, что Будапешт «вступится за права каждого члена венгерской общины на Закарпатье», и заявил, что притеснениями венгров президент Украины Петр Порошенко хочет улучшить свой рейтинг. Более того, он пригрозил, что Венгрия продолжит делать в дальнейшем то, что делала и до сих пор – будет препятствовать движению Украины в сторону ЕС и НАТО.

В дело вмешалась и СБУ, и ГПУ. Последней по факту выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии было начато расследование о… государственной измене. К слову, генпрокурор Юрий Луценко пригрозил за двойное гражданство лишать украинского. Тем самым, впрочем, продемонстрировав незнание украинского законодательства. Ведь, согласно законам нашей страны, лишиться гражданства не может никто, его можно только приостановить.

Любопытно также, что, когда сайт «Миротворец» начал вносить в свою базу украинцев, получивших венгерский паспорт, выяснилось, что пятеро из них являются… депутатами местных советов и должностными лицами!

Действительно, украино-венгерские отношения переживают непростой период, а действия Венгрии на Закарпатье очень напоминают то, что делала Россия в Крыму. Однако, справедливости ради, отметим, что так венгры ведут себя не только по отношению к Украине – «страдают» и другие их соседи.

Также, на этой неделе наши читатели интересовались переброской украинских военных кораблей из Черного в Азовское море для создания там военно-морской базы.

Два украинских судна - поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» 20 сентября отправились в поход из Одессы в Бердянск, где должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море. Почти весь путь их следования проходил в сопровождении российских военных кораблей и самолетов. Россияне оправдывали свою активность тем, что корабли ВМС Украины якобы вошли «в исключительную экономическую зону России» (на самом деле нет).

Таким образом, переброска кораблей проходила в напряженной обстановке, с постоянными провокациями и опасными маневрами со стороны россиян как в воздухе, так и на воде. А в Керченском проливе, который после аннексии Крыма полностью контролируется Россией, для непосредственного сопровождения украинских судов было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ. Тем не менее, украинские корабли успешно прошли Керченский пролив и добрались до украинских портов на Азове.

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Как уверяют в ВМС Украины, они не просили разрешения у России, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем согласно Конвенции ООН и международным соглашениям.

Также в командовании ВМС раскрыли цель создания базы ВМС в Азовском море. Ее основной задачей будет защита портов Азовского моря и обеспечение безопасности судоходства. Среди приоритетных направлений деятельности будет нейтрализация российской минной угрозы.

Соглашение о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Тем не менее, последнее время все чаще действия России в этом регионе заставляют говорить об оккупации Азовского моря. Так, глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал по этому поводу проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны. На сложившуюся проблему в регионе обратил внимание и президент Украины Петр Порошенко во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, призвав международное сообщество усилить санкции против Российской Федерации из-за блокирования Россией судоходства в Азовском море. В ответ россияне заявили о последствиях для Киева, которые наступят в случае разрыва договора о сотрудничестве в Азовском море.

До российской агрессии Азовское море было, по большому счету, демилитаризованной зоной, по крайней мере, с украинской стороны. Теперь же Украине приходится наверстывать упущенное и укреплять свою обороноспособность в этом регионе. Помочь в этом могут два патрульных катера класса Island, которые США еще в 2014 году подарили Украине, но только сейчас мы их получили. Вернее, украинские чиновники, наконец, решили поработать и уладить бюрократические вопросы после скандальных журналистских расследований и многочисленных запросов.

На этой неделе также произошло важное событие для украинских автомобилистов, однако оно не привлекло особого внимания наших читателей. 27 сентября вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств». Документ дает полиции возможность эвакуировать автомобили, препятствующие движению транспорта. При этом, обстоятельства, которые привели к эвакуации, необходимо обязательно зафиксировать в режиме фотосъемки или видеозаписи, а также в соответствующем протоколе об административном правонарушении.

Реальным новшеством данного Закона является то, что теперь постановление об административном взыскании за нарушение правил парковки может выноситься без участия нарушителя. Если раньше полицейский не мог составить протокол на «пустую» машину, теперь присутствие водителя или владельца не требуется, что значительно упрощает борьбу с нарушителями. Однако и открывает ряд путей для злоупотреблений со стороны правоохранителей. Будем надеяться, что полиция не станет допускать таких «недоразумений».

Не лишним будет напомнить водителям, что платить за парковку наличными парковщику нельзя. Даже если вы дадите дядьке в жилетке деньги в руки (а многие «сердобольные» до сих пор так делают), чтобы он вам не рассказывал, это не будет являться фактом оплаты и вас могут оштрафовать, а если не повезет – еще и эвакуировать авто.

Но это не все новости для автомобилистов. В МВД заявили о планах в ближайшее время все же внедрить систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Такая система работала у нас 10 лет назад, но из-за пробелов в законодательстве такие штрафы массово оспаривались в суде. Теперь же МВД обещает закрыть юридические недоработки.

Ну, а пока решают вопрос с «автоматикой», с сегодняшнего дня на дороги возвращаются радары. Так, патрульная полиция начнет получать лазерный измеритель скорости TruCAM для фиксации нарушений правил дорожного движения, в частности, превышения скорости. Прибор уже прошел процесс пересертификации, и патрульные начнут его использовать «в ближайшее время».

Остается надеяться, что эти инициативы хоть как-то дисциплинируют водителей, которые в последние годы не особо заморачиваются выполнением ПДД. И что правоохранители, со своей стороны, не будут злоупотреблять возросшей властью и использовать новые полномочия для личной наживы. Время «пряника» на дорогах подходит к концу, приходит время «кнута».

Еще одно событие этой недели, которое не вызвало значительного интереса аудитории - открытие 73-й Генассамблеи ООН. На это мероприятие, традиционно, съезжаются лидеры многих государств, ведут переговоры, пытаются решить проблемные вопросы или договорится о сотрудничестве. Но в целом в ходе этой «международной говорильни» они все выступают с давно известными тезисами, и особой новизны в их словах нет – все это не единожды ранее проговаривалось в различных выступлениях, на встречах и интервью, а здесь – собрано воедино.

Однако, в отличии от официальной части, курьезные случаи на этой Генассамблее все же привлекли внимание наших читателей. К примеру, новость о том, как зал в прямом смысле обсмеял президента США Дональда Трампа, когда он в своем выступлении заявил, что его администрация добилась более впечатляющих результатов, чем любая другая администрация за всю историю США. Впрочем, Трампа такая реакция совсем не смутила, в ответ на смех из зала он тоже рассмеялся. «Не ожидал такой реакции», - сказал он. А уже после выступления ответил «фейковым СМИ», что люди смеялись не над ним, а вместе с ним.

Еще из смешного - во время выступления уже нашего президента Петра Порошенко камеры поймали мирно сопящего главу украинского МИД Павла Климкина.

В принципе, его можно по-человечески понять – тут и разница во времени сказалась, и насыщенный график встреч. Да и сам Петр Порошенко во время своего почти получасового выступления на Генассамблее не сказал ничего нового. Да и кто из нас не засыпал в транспорте, или в других публичных местах? Правда, если уж очень хочется спать, главе МИД это лучше делать не на публике, а, например, в пустой комнате переговоров.

Но и тут нет гарантий, что никто случайно не зайдет. Вот, к примеру, Порошенко якобы перепутал двери и зашел в комнату встреч российской делегации. После этого он вышел и проследовал в зал заседаний. А по пути успел жестко осадить российского журналиста, отказавшись отвечать на вопросы. «Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы - fake news и распространяете дезинформацию», – сказал Порошенко.

Видео: TASS

Казалось бы, инцидент исчерпан. Но тут с очередным нелепым комментарием о Порошенко и комнате переговоров замаячил целый глава российского МИДа Сергей Лавров. «Наверное, с туалетом перепутал», - попытался он пошутить. Но эта шутка обернулась против него – соцсети начали сравнивать комнату, где сидел Лавров, действительно с туалетом. Шутки о «русском духе» заполонили Интернет. Насладиться народным творчеством можно по ссылке.

Над «сортирным» юмором Сергея Лаврова посмеялся в новом стихотворении и известный российский поэт Андрей Орлов («Орлуша»).

Но и это не все конфузы российской делегации в ООН. В сети появилось видео, на котором верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини отказалась от чашки чая, предложенной постпредом РФ при ООН Василием Небензей. И не просто отказалась, а брезгливо отодвинула ее подальше от себя.

В соцсетях сразу связали этот жест с репутацией России после серии отравлений и их попыток со стороны Кремля. «Подмоченная» репутация РФ дает о себе знать даже в мире духовном. Как тут не вспомнить совсем недавний случай, когда на встрече патриарха РПЦ Кирилла со Вселенским патриархом Варфоломеем вся константинопольская делегация отказалась от предложенных напитков.

Видео: Viktor Oblomov

Пожалуй, после разных инцидентов с российскими ядами нельзя обвинять лидеров других государств (и не только государств) в излишней осторожности.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Александр Топчий