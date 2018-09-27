"Они смеялись вместе со мной": Трамп объяснил смех в зале во время его выступления в ООН

Он признался, что слышал «небольшой шорох» в зале во время своей речи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время его выступления на Генассамблее ООН люди смеялись не над ним, а вместе с ним.

«Фейковые новости утверждают, что люди смеялись над президентом Трампом. Они не смеялись надо мной. Люди хорошо проводили время со мной. Мы делали это вместе», — сказал американский президент, отметив, что люди его уважают. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, сообщает Politico.

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Он признался, что слышал «небольшой шорох» в зале во время своей речи.

«Они не смеялись надо мной, они смеялись вместе со мной», — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что слова Трампа о беспрецедентных достижениях его администрации за два года вызвали смех в зале. Он признался, что не ожидал этого, но «все нормально».