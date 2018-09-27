Луценко пригрозил за двойное гражданство лишать украинского

Генпрокурор заявил, что в случае подтверждения у жителей Закарпатья двойного гражданства, эти лица могут быть лишены украинского гражданства.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что Служба безопасности Украины расследует предоставление венгерского гражданства гражданам Украины, проживающим в Закарпатской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сказал журналистам после заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Соответствующее производство зарегистрировано. Служба безопасности Украины ведет следствие, мы ведем процессуальный надзор. Получение двойного гражданства категорически запрещено украинской Конституцией", - заявил Луценко.

Он сказал, что в этой ситуации "двух толкований быть не может".

"Если есть доказательства двойного гражданства - это должно наказываться", - подчеркнул генпрокурор.

В этой связи Луценко напомнил о деле бывшего народного депутата Андрея Артеменко.

"Когда было установлено его двойное гражданство, президент действовал исключительно в своей компетенции, защищая Конституцию, и лишил его украинского гражданства", - сказал Луценко.

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"Если в ходе следствия СБУ будут установлены такие случаи в отношении других лиц, любых - мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих, действие будет то же: лишение украинского гражданства", - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в интернете появилось видео, на котором украинцам раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям.

Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что раздача венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских сношениях. Он отметил, что Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также министр намекнул, что Украина может выслать венгерского консула из Берегово и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь Сийярто угрожал прибегнуть к новым мерам по препятствованию европейской и евроатлантической интеграции Украины.

26 сентября министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Венгрии Петер Сийярто встретились в Нью-Йорке, но не согласовали общую позицию в связи с раздачей венгерского гражданства гражданам Украины в Закарпатской области. Климкин вновь предложил венгерскому коллеге в ближайшие дни отозвать венгерского консула из Берегово, иначе Украина его выдворит.