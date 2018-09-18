"Вещество, которое воздействует на нервную систему": в Германии заявили о возможном отравлении активиста из Pussy Riot

​Информация о госпитализации Верзилова появилась 12 сентября, в тяжелом состоянии он был помещен в реанимацию.

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов с высокой долей вероятности был отравлен.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя клиники в Берлине, куда Верзилов был доставлен на лечение.

По его словам, причиной заболевания Верзилова стало вещество, которое воздействует на нервную систему, пишет РБК.

Другое объяснение состояния активиста найти трудно, отметил представитель клиники. В настоящее время жизни Верзилова ничего не угрожает, хотя он все еще нуждается в интенсивной медицинской помощи.

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​Информация о госпитализации Верзилова появилась 12 сентября, в тяжелом состоянии он был помещен в реанимацию.

16 сентября он был доставлен в Германию. Как рассказала участница Pussy Riot Мария Алехина, перелет в Берлин организовали участница группы Надежда Толоконникова и друзья из Германии. «Там нашли врача, он будет ставить диагноз и лечить, насколько я знаю», — рассказала тогда Алехина.

Агентство Reuters сообщило тогда, что состояние здоровья активиста ухудшилось, он потерял слух, зрение и способность ходить. Однако Алехина заявила, что информация об ухудшении состояния здоровья Верзилова «старая».