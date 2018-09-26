Генассамблея ООН взорвалась смехом после слов Трампа о своих достижениях

Президент США Дональд Трамп отреагировал на смех словами: "Не ожидал такой реакции".

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 73-й Генассамблее ООН заявил, что его администрация добилась более впечатляющих результатов, чем любая другая администрация за всю историю США.

Как передает «Би-би-си», эти слова вызвали смех среди присутствовавших, что ничуть не смутило Трампа, который тоже рассмеялся в ответ. "Не ожидал такой реакции", - сказал он.

Читайте такжеВ Пентагоне заявили о ядерной угрозе со стороны России

По его словам, Соединенные Штаты стали сильнее, богаче и безопаснее для жизни.

Также он высказался в защиту политики своей администрации, которая пытается укрепить отношения с Северной Кореей и придерживается жесткой линии в торговых отношениях с Китаем.

Одним из лейтмотивов выступления Трампа стало утверждение о том, что у США есть право проводить собственную политику в мире.