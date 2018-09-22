В РФ заявили о сопровождении двух кораблей ВМС Украины возле оккупированного Крыма

В российском погрануправлении отметили, что сопровождение осуществляется на безопасном расстоянии.

В пограничном управлении ФСБ РФ заявили, что их корабли береговой охраны сопровождают два корабля ВМС Украины возле берегов оккупированного Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

"В настоящее время два корабля Военно-морских сил Украины - корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" - находятся недалеко от берегов Крыма,.. следуя в северо-восточном направлении.... В интересах обеспечения безопасности РФ их сопровождают корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ России", - сообщили в российском ведомстве.

Читайте такжеКлимкин анонсировал еще одно заседание СНБО по "квазиоккупации" Россией Азовского моря

В российском погрануправлении отметили, что сопровождение осуществляется на безопасном расстоянии.

В погрануправлении ФСБ РФ объяснили свои действия тем, что два корабля Военно-морских сил Украины якобы вошли "в исключительную экономическую зону России".

Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года.