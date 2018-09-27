МВД: в Украине в ближайшее время введут систему фото - и видеофиксации нарушений ПДД

Устанавливаться приборы фото - и видеофиксации будут каждым городом отдельно по согласованию с полицией в местах концентрации ДТП и на аварийно опасных участках.

В Украине внедрение системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения планируется уже в ближайшее время, после принятия всех необходимых документов.

Об этом заявил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба МВД.

«Мы должны запустить систему автоматического контроля, но сделать это не так, как во время прошлой попытки 2007-2010 гг., когда штрафы массово оспаривали в суде из-за отсутствия технического регламента и пробелов в законодательстве. Именно поэтому сегодня мы тщательно выстраиваем всю нормативно-законодательную базу», - сказал Владислав Криклий.

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Отмечается, что система штрафных баллов за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, должна быть доработана таким образом, чтобы за каждое нарушение был как денежный штраф, так и накопление баллов, после определенного количества которых предусмотрено временное лишение права управления транспортным средством.

Устанавливаться приборы фото - и видеофиксации будут каждым городом отдельно по согласованию с полицией в местах концентрации ДТП и аварийно опасных участках. Обслуживание приборов также будет осуществляться в рамках децентрализации за счет городов.

«Это все происходит в рамках концепции децентрализации. Стоимость одного комплекса видеофиксации варьируется от $10 до $50 тысяч. Города смогут выбирать поставщиков среди большого количества производителей на мировом рынке. А средства от штрафов планируется частично оставлять в местных бюджетах — 20% городу, 50% — в дорожный фонд, 30% — МВД», — рассказывает Владислав Криклий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 сентября, в Украине вступил в силу закон, который позволяет полиции эвакуировать авто.