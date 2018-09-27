"Здесь же русский дух": российский поэт высмеял попытку Лаврова пошутить над Порошенко

Поэт высмеял неуклюжую попытку Лаврова "пошутить" над Порошенко.

Известный российский поэт Андрей Орлов ("Орлуша") опубликовал стихотворение, в котором посмеялся над "сортирным" юмором главы МИД России Сергея Лаврова.

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Полный текст стихотворения был опубликован на странице Орлова в Facebook.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН якобы по ошибке зашел в комнату встреч российской делегации. При этом глава МИД РФ сам стал объектом шуток в сети из-за своего комментария по этому поводу. "Наверное, с туалетом перепутал", — попытался пошутить Лавров.

ИДИ НА ЗАПАХ!

Порошенко на Генассамблее

Размышлял: "Успею-не успею?"

Всем понятно, думаю, при этом

Он искал общенья с туалетом.

Шел смущенно на скрещенных лапах.

Как искал? Да просто шел на запах!

И случайно (честное вам слово!)

Он ворвался в кабинет Лаврова.

Дипломата это не смутило,

Украинцу улыбнувшись мило,

Он сказал по-мидовски, без фальши:

- Туалет двумя дверями дальше!

Спросит завтра пресса всего мира:

- Как вас перепутали с сортиром?

А Лавров из Пушкина шарахнет:

Здесь же русский дух, здесь Русью пахнет!