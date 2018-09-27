"Здесь же русский дух": российский поэт высмеял попытку Лаврова пошутить над Порошенко
Известный российский поэт Андрей Орлов ("Орлуша") опубликовал стихотворение, в котором посмеялся над "сортирным" юмором главы МИД России Сергея Лаврова.
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Полный текст стихотворения был опубликован на странице Орлова в Facebook.
Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН якобы по ошибке зашел в комнату встреч российской делегации. При этом глава МИД РФ сам стал объектом шуток в сети из-за своего комментария по этому поводу. "Наверное, с туалетом перепутал", — попытался пошутить Лавров.
ИДИ НА ЗАПАХ!
Порошенко на Генассамблее
Размышлял: "Успею-не успею?"
Всем понятно, думаю, при этом
Он искал общенья с туалетом.
Шел смущенно на скрещенных лапах.
Как искал? Да просто шел на запах!
И случайно (честное вам слово!)
Он ворвался в кабинет Лаврова.
Дипломата это не смутило,
Украинцу улыбнувшись мило,
Он сказал по-мидовски, без фальши:
- Туалет двумя дверями дальше!
Спросит завтра пресса всего мира:
- Как вас перепутали с сортиром?
А Лавров из Пушкина шарахнет:
Здесь же русский дух, здесь Русью пахнет!