В Нью-Йорке при усиленных мерах безопасности открывается 73 Генассамблея ООН (видео)

В среду, 26 сентября, там будет выступать президент Украины Петр Порошенко.

В Нью-Йорке при усиленных мерах безопасности открывается 73 Генассамблея ООН. Об этом говорится в сюжете ТСН. Читайте такжеВ повестку дня сессии Генассамблеи ООН вопрос включения Крыма и Донбасса Американские правоохранители и спецслужбы утверждают: консультировались с британскими коллегами, которые имели дело с отравлением в Солсбери российским "Новичком", а также изучали показания о покушении на венесуэльского лидера Мадуро, которого якобы пытались убить взрывчаткой с дронов. В среду, 26 сентября, на Генассамблее ООН выступит президент Украины Петр Порошенко.

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