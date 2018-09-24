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В Нью-Йорке при усиленных мерах безопасности открывается 73 Генассамблея ООН (видео)

13:11, 24 сентября 2018
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Американские правоохранители и спецслужбы утверждают: консультировались с британскими коллегами, которые имели дело с отравлением в Солсбери российским "Новичком", а также изучали показания о покушении на венесуэльского лидера Мадуро, которого якобы пытались убить взрывчаткой с дронов.

В среду, 26 сентября, на Генассамблее ООН выступит президент Украины Петр Порошенко.

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Теги: #Нью-Йорк#Генассамблея ООН