В Нью-Йорке при усиленных мерах безопасности открывается 73 Генассамблея ООН (видео)
13:11, 24 сентября 2018Мир
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В среду, 26 сентября, там будет выступать президент Украины Петр Порошенко.
В Нью-Йорке при усиленных мерах безопасности открывается 73 Генассамблея ООН
В Нью-Йорке при усиленных мерах безопасности открывается 73 Генассамблея ООН.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Американские правоохранители и спецслужбы утверждают: консультировались с британскими коллегами, которые имели дело с отравлением в Солсбери российским "Новичком", а также изучали показания о покушении на венесуэльского лидера Мадуро, которого якобы пытались убить взрывчаткой с дронов.
В среду, 26 сентября, на Генассамблее ООН выступит президент Украины Петр Порошенко.
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