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Прошедшие через Керченский пролив украинские военные корабли прибыли в Мариуполь (фото)

08:23, 25 сентября 2018
Политика
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"Донбасс" и "Корец" уже в Мариуполе / фото mil.in.ua

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Об этом сообщает Украинский милитарный портал. "Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" пришли в Мариуполь, вместе с ними пришло два малых бронированных артиллерийских катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября, поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, где станут основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

Из порта Бердянск им на встречу вышли малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".

Украинские военные корабли прошли Керченский пролив и вышли в Азовское море.

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Теги: #корабли#Азовское море#Керченский пролив