В Британии установили личность третьего участника отравления Скрипалей - The Telegraph

Издание отмечает, что сотрудник российской спецслужбы приехал в Солсбери до того, как "Петров" и "Боширов" привезли "Новичок".

Британские спецслужбы и отдел полиции по борьбе с терроризмом установили личность третьего участника операции по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщает The Telegraph, этот человек также был агентом ГРУ и провел разведку на месте перед отравлением Скрипалей.

Издание отмечает, что сотрудник российской спецслужбы приехал в Солсбери до того, как остальные участники покушения привезли в Великобританию нервно-паралитическое вещество «Новичок».

Полученные данные он передал сотрудниками ГРУ "Руслану Боширову" и "Александру Петрову". Третий участник покушения, по сведениям издания, мог сообщить коллегам детали расположения дома Скрипаля и рассказать, какой именно дверью тот пользуется для входа и выхода.

Издание утверждает, что следователи знают имя третьего подозреваемого, однако оно пока держится в секрете.

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Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Организацией по запрещению химического оружия подтверждены выводы Великобритании по применению токсичного химического вещества в Солсбери.

5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

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Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипалей возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.

Журналисты Bellingcat и the Insider определили, что "Руслан Боширов" - не настоящее имя. Под ним скрывается подполковник ГРУ Анатолий Чепига. Журналисты также узнали, что Чепига получил звание "Герой России" за участие в Чеченской войне и некой "миротворческой миссии" в 2014 году, под которой, вероятно, подразумевается вторжение на Донбасс. Также сообщается, что «Александр Петров» - тоже подставная личность, однако его настоящее имя пока узнать не удалось.

Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) поддержала выводы Британии, что то же химическое нервно-паралитическое вещество было применено при отравлении Доны Стерджесс и Чарльза Роули в Эймсбери, как и при отравлении Скрипалей.