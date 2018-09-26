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Сийярто заявил, что притеснениями венгров Порошенко хочет улучшить свой рейтинг

18:59, 26 сентября 2018
Политика
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Петер Сийярто / REUTERS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что притеснения венгров украинским государством не прекратятся, пока Украину возглавляет нынешний президент.

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Об этом говорится на сайте МИД Венгрии, которое ссылается на сообщение государственного агентства MTI, передает ЕвроПравда. "Пока Украину возглавляет нынешний президент подстрекательство к ненависти к венграм со стороны украинского государства не прекратится, поскольку президент считает это способом получить определенную общественную поддержку, которая сейчас очень низкая", - цитирует министра агентство.

"Выборы в следующем году могут привести к изменению ситуации", - отметил Сийярто.

Как сообщалось, в Нью-Йорке началась встреча главы МИД Павла Климкина с его венгерским коллегой Петером Сийярто. Встреча проходит на фоне очередного кризиса в отношениях Будапешта и Киева. Его вызвало видео с церемонии принятия закарпатских жителей в гражданство, которая проходила в консульстве в Берегово. На видео консул призвала закарпатцев скрывать свое гражданство от украинской власти.

Глава МИД Украины Павел Климкин в связи с этим заявил о возможности высылки венгерского консула в Берегово.

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Теги: #Украина#Венгрия#Петер Сийярто