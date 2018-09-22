Климкин анонсировал еще одно заседание СНБО по "квазиоккупации" Россией Азовского моря

Он заявил, что судовладельцы, чьи суда останавливает российская сторона, не всегда хотят предоставлять доказательства этих действий РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал проведение еще одного заседания Совета национальной безопасности и обороны относительно "квазиокупации" Россией Азовского моря.

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в эфире радиостанции "Радио НВ".

"Я считаю, что здесь нужна очень последовательная стратегия, и относительно Азова нет очень простого ответа. Очень простого в том смысле, что это может быть только политический, только юридический или только касающийся политики безопасности (ответ). Нам нужно укрепить максимально наше присутствие в Азовском море. Сейчас оно очень незначительно, и в том числе морское присутствие», - заявил Климкин.

Дипломат добавил, что сейчас происходит постоянное усиление украинской обороны вдоль береговой линии. "Поэтому, я думаю, что мы готовы к важным провокациям. Это я могу сказать не только от себя, я могу сказать, что мы действительно готовы", - подчеркнул Климкин.

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При этом, по мнению дипломата, нынешняя ситуация в Азовском море является "маразмом". "Сейчас Россия пытается контролировать эти суда, которые заходят. Приблизительное время задержки одного - плюс/минус 33 часа", - сказал Климкин и добавил, что задержка судов приводит к серьезным убыткам.

Также глава МИД отметил, что для прохождения Керченского пролива судам приходится взаимодействовать с оккупационной администрацией Керченского порта.

"Мы понимаем задержки, все проблемы - реальное попытки перебить навигацию, а тем не менее, мы же от судовладельцев должны получить все доказательства и заявления. Они иногда этого не хотят делать, поскольку говорят, что в следующий раз наши корабли совсем не зайдут сюда. Поэтому очень простого решения с навигацией нет", - пояснил министр.

Глава МИД подчеркнул, что необходимо работать с теми государствами, под флагами которых суда направляются в украинские порты в Бердянске и Мариуполе. Также говорится о том, что российская сторона останавливает суда под флагами стран Европейского Союза.

"Происходит квазиокупация Азовского моря", - заявил Климкин.

По его словам, проблема заключается не только в том, чтобы защитить государство и береговую линию, а в том, чтобы позволить осуществлять свободную морскую навигацию.

"Я считаю, что в плане безопасности присутствии есть четкая стратегия. Она, к сожалению, не может быть реализована ни сегодня, не завтра, но она осуществляется. В ближайшее время будет заседание Совета национальной безопасности и обороны, будет решение, но многие элементы этого решения уже реализуются ", - сказал Климкин.

В то же время, он отметил: "Мы не можем пойти, например, на обострение, мы можем, но тогда эти порты будут совсем отрезаны".

Как сообщал УНИАН, со второй половины апреля российские пограничники начали останавливать для осмотра иностранные и украинские суда, следующие из или в украинские порты. В Государственной пограничной службе отмечают, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно, заложником соглашения о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какие-то подозрения.

По словам Климкина, РФ применяет предусмотренный соглашением контроль для того, чтобы ухудшить свободу судоходства в Азовском море, повысить ставки в политической игре и создать давление в других вопросах, в частности относительно оккупированного Крыма.