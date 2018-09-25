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В России предупредили о последствиях разрыва договора по Азовскому морю

14:04, 25 сентября 2018
Политика
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Конфликт в Азовском море продолжается / фото facebook.com/smpopko.ksv

Об этом сообщил журналистам во вторник директор Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

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"Если они примут такое решение (о выходе из договора по Азовскому морю - Ред.), это их дело. Естественно, это повлечет определенные последствия и для Украины, и для России", - сказал российский дипломат.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал проведение еще одного заседания Совета национальной безопасности и обороны относительно "квазиокупации" Россией Азовского моря.

Также Климкин анонсировал прекращение договора о статусе Азова как внутреннего моря Украины и России.

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Теги: #Украина#Россия#Азовское море