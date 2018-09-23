В сети появилось видео прохождения кораблями ВМС Украины Керченского моста

Украинские военные корабли идут под наблюдением российских пограничников.

В Сети появилось видео, как украинские военные корабли, а именно поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" проходят мост, соединяющий Таманский полуостров и оккупированный Крым ("Крымский мост").

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Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на портал Kerchinfo.

Суда отправились с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в четверг, 20 сентября.

Напомним, в соответствии с соглашением от 2003 года, Азовское море - внутреннее море двух государств, согласно чему гражданские и военные суда под флагами Украины и РФ могут беспрепятственно заходить через пролив и идти в свои порты.

"A500 "Донбасс" и A830 "Корец" идут до Бердянска вблизи побережья оккупированного Крыма. Этим неоднократно пользовалась РФ, а теперь, с обострением ситуации на Азовском море, решило воспользоваться и командование ВМС ВС Украины в соответствии с потребностями, которые возникли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судно "Донбасс" планируется использовать для усиления инфраструктуры флота на Азовском море. Так, на нем возможно размещение штаба будущей базы, места для проживания военнослужащих, складов и прочего.

Морской буксир "Корец" предназначен для буксировки и кантования других судов и плавучих сооружений в море.