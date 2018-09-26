Лавров оконфузился, пытаясь пошутить над Порошенко
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко якобы по ошибке зашел в комнату встреч российской делегации.
При этом глава МИД РФ сам стал объектом шуток в сети из-за своего комментария по этому поводу. "Наверное, с туалетом перепутал", — попытался пошутить Лавров, передает "РИА Новости".
"...С туалетом перепутал...— володимир дейнека (@vmdeyneka) September 26, 2018
Лавров высмеял Порошенко, ошибочно вошедшего в комнату российской делегации в ООН..."
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- Петро Олексійовичу, як же ви могли переплутати це із вбиральнею?
- Там русский дух,
там русью пахло!
Відповів Порошенко.
Лавров: Наверное с туалетом перепутал!— ГОРОД ГРЕХОВ | SIN CITY (@sincity8512) September 26, 2018
Порошенко: Не перепутал 😉
Удивительное сравнение своего места дал #Лавров. Даже не знаю кто тут больше проиграл.— Kasakow (@kasakowlebendig) September 26, 2018
#Лавров теперь «туалетный утёнок» - сам нарвался #генассамблея#россия— Irena (@Marina_Libertat) September 26, 2018
Ранее росСМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН якобы перепутал двери и зашел в комнату встреч российской делегации.