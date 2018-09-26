Лавров оконфузился, пытаясь пошутить над Порошенко

Лаврова высмеяли в сети из-за его комментария по поводу якобы конфуза с Порошенко.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко якобы по ошибке зашел в комнату встреч российской делегации.

При этом глава МИД РФ сам стал объектом шуток в сети из-за своего комментария по этому поводу. "Наверное, с туалетом перепутал", — попытался пошутить Лавров, передает "РИА Новости".

"...С туалетом перепутал...

Лавров высмеял Порошенко, ошибочно вошедшего в комнату российской делегации в ООН..."

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- Петро Олексійовичу, як же ви могли переплутати це із вбиральнею?

- Там русский дух,

там русью пахло!

Відповів Порошенко. — володимир дейнека (@vmdeyneka) September 26, 2018

Лавров: Наверное с туалетом перепутал!

Порошенко: Не перепутал 😉 — ГОРОД ГРЕХОВ | SIN CITY (@sincity8512) September 26, 2018

Удивительное сравнение своего места дал #Лавров. Даже не знаю кто тут больше проиграл. — Kasakow (@kasakowlebendig) September 26, 2018

Ранее росСМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН якобы перепутал двери и зашел в комнату встреч российской делегации.