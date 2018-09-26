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Лавров оконфузился, пытаясь пошутить над Порошенко

11:24, 26 сентября 2018
Курьёзы
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Сергей Лавров / REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко якобы по ошибке зашел в комнату встреч российской делегации.

При этом глава МИД РФ сам стал объектом шуток в сети из-за своего комментария по этому поводу. "Наверное, с туалетом перепутал", — попытался пошутить Лавров, передает "РИА Новости".

Ранее росСМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН якобы перепутал двери и зашел в комнату встреч российской делегации.

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Теги: #Лавров#Россия#Петр Порошенко