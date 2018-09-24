Азовский прорыв: в ВМС Украины рассказали о провокациях россиян в море и воздухе (видео)

Украинские военные корабли прошли Керченский пролив.

Судна россиян умышленно приближались на опасное расстояние к украинским кораблям.

Читайте такжеУкраина создает военно-морскую базу в Азовском море - Порошенко

Не соблюдали дистанцию россияне и в воздухе. Их истребитель приблизился к Ан-26 Вооруженных Сил Украины - это едва не привело к катастрофе.

В настоящее время суда продолжают свой путь к Бердянску, где войдут в состав новой военно-морской базы.

"Азовское море - не российское. Это море украинское, в том числе. Мы не дадим им полностью доминировать в этом регионе", - подчеркнул секретарь СНБО Александр Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября, поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, где станут основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

Из порта Бердянск им на встречу вышли малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".

Украинские военные корабли прошли Керченский пролив и вышли в Азовское море.