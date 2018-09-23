Будапешт обещает вступится за каждого члена венгерской общины на Закарпатье
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал, что Будапешт "вступится за права каждого члена венгерской общины на Закарпатье".
Как сообщает Радио Свобода, Сийярто заявил в воскресенье, 23 сентября, что его страна и в дальнейшем заинтересована в хороших отношениях с Украиной, однако не допустит, чтобы "оскорбительные нападки" сыпались на закарпатских венгров.
"Если украинская сторона вышлет консула (Венгрии – ред.), это не останется без соответствующих мер со стороны венгерской стороны, однако есть надежда, что этого можно избежать", - сказал Сийярто в аэропорту перед отлетом в Нью-Йорк, где он примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.
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Политик подтвердил, что на полях ассамблеи во вторник встретится с главой МИД Украины Павлом Климкиным. По словам Сийярто, в последнее время в Украине "усилились антивенгерские настроения", что он связывает с подготовкой к проведению в Украине президентских и парламентских выборов.
По мнению Сийярто, на прошлой неделе события "зашли слишком далеко". Министр отметил, что двойное гражданство распространено в Европе, и если Украина "действительно хочет двигаться в сторону Европейского Союза, не может ставить под сомнение такую институцию".
"Венгрия, следовательно, сделает все возможное ради хороших отношений, но станет на защиту каждого члена венгерского меньшинства и не допустит, чтобы украинцы нарушали основные дипломатические принципы", - подчеркнул Сийярто.
Он добавил, что Венгрия продолжит делать в дальнейшем то, что делала и до сих пор – будет прибегать к шагам, которые будут замедлять движение Украины в сторону ЕС и НАТО.
Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео, на котором украинцам раздают паспорта Венгрии с просьбой не сообщать об этом властям.
"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага. Затем они получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинцев угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.
Ранее венгерскому дипломату вручили ноту с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного по Закарпатью.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что Украина неоднократно предупреждала Венгрию и отреагирует на выдачу венгерских паспортов гражданам Украины в Закарпатской области.