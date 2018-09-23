Будапешт обещает вступится за каждого члена венгерской общины на Закарпатье

По словам Петера Сийярто, Венгрия продолжит делать в дальнейшем то, что делала и до сих пор – будет прибегать к шагам, которые будут замедлять движение Украины в сторону ЕС и НАТО.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал, что Будапешт "вступится за права каждого члена венгерской общины на Закарпатье".

Как сообщает Радио Свобода, Сийярто заявил в воскресенье, 23 сентября, что его страна и в дальнейшем заинтересована в хороших отношениях с Украиной, однако не допустит, чтобы "оскорбительные нападки" сыпались на закарпатских венгров.

"Если украинская сторона вышлет консула (Венгрии – ред.), это не останется без соответствующих мер со стороны венгерской стороны, однако есть надежда, что этого можно избежать", - сказал Сийярто в аэропорту перед отлетом в Нью-Йорк, где он примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Читайте такжеСкандал с выдачей венгерски паспортов на Закарпатье: Будапешт выступил с резким заявлением по Украине

Политик подтвердил, что на полях ассамблеи во вторник встретится с главой МИД Украины Павлом Климкиным. По словам Сийярто, в последнее время в Украине "усилились антивенгерские настроения", что он связывает с подготовкой к проведению в Украине президентских и парламентских выборов.

По мнению Сийярто, на прошлой неделе события "зашли слишком далеко". Министр отметил, что двойное гражданство распространено в Европе, и если Украина "действительно хочет двигаться в сторону Европейского Союза, не может ставить под сомнение такую институцию".

"Венгрия, следовательно, сделает все возможное ради хороших отношений, но станет на защиту каждого члена венгерского меньшинства и не допустит, чтобы украинцы нарушали основные дипломатические принципы", - подчеркнул Сийярто.

Он добавил, что Венгрия продолжит делать в дальнейшем то, что делала и до сих пор – будет прибегать к шагам, которые будут замедлять движение Украины в сторону ЕС и НАТО.

Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео, на котором украинцам раздают паспорта Венгрии с просьбой не сообщать об этом властям.

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага. Затем они получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинцев угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.

Ранее венгерскому дипломату вручили ноту с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного по Закарпатью.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что Украина неоднократно предупреждала Венгрию и отреагирует на выдачу венгерских паспортов гражданам Украины в Закарпатской области.