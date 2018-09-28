Bellingcat обещает в ближайшее время назвать настоящее имя напарника Боширова-Чепиги

Он может быть в звании лейтенанта или капитана.

Журналисты-расследователи Bellingcat обещают в течение двух недель назвать настоящее имя второго подозреваемого в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля – Александра Петрова.

"Нам нужен был примерно месяц, чтобы идентифицировать одного из подозреваемых, и мы уверены, что скоро - в течение недели или двух - сумеем идентифицировать и второго", - отметил журналист на условиях анонимности. Об этом один из сотрудников Bellingcat рассказал телеканалу BBC.

Он также отметил, что идентификация первого подозреваемого как полковника ГРУ Анатолия Чепигу была довольно странной, поскольку на подобные задачи, зачастую, не отправляют сотрудников в высоких званиях.

"Мы поговорили на условиях анонимности с нашими источниками в российских вооруженных силах. Они все говорят, что поражены тем фактом, что целого полковника, да еще и Героя России, отправили на проведение "полевой операции". Обычно такую работу поручают офицерам на уровне капитана. Они считают, что или это указывает на то, что задача была поставлена на самом высоком уровне, или же руководство ГРУ желало таким образом порадовать своего непосредственного начальника, то есть Путина", - рассказал сотрудник Bellingcat.

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Напомним, правоохранительные органы Великобритании 5 сентября обнародовали фото и имена лиц, подозреваемых в отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери - ими оказались Александр Петров и Руслан Боширов.

После этого подозреваемые дали интервью российскому пропагандистскому изданию Russia Today. Во время разговора они рассказали, что якобы занимаются предпринимательством, а в Солсбери ездили "как туристы", чтобы посмотреть на достопримечательности и "оторваться".

Совместное расследование The Bellingcat и The Insider предоставили подтверждения того, что подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне на самом деле - сотрудники российских спецслужб. Причастность к спецслужбам подтверждает ряд документов, а также прямых и косвенных свидетельств. Также выяснилось, что паспорта обоих имеют практически идентичные номера.

Bellingcat нашел в деятельности ГРУшников из Солсбери и "украинский след". Они идентифицировали настоящее имя одного из них – Руслан Боширов оказался полковником ГРУ, которого на самом деле зовут Анатолий Чепига. Кроме этого, он воевал в Украине, за что получил звание героя России.