У Путина впервые отреагировали на разоблачение полковника ГРУ Чепиги-"Боширова"

Также пресс-секретарь российского президента посоветовал задавать вопросы, касающиеся военнослужащих, российскому оборонному ведомству.

В Кремле пообещали уточнить, за участие в какой «миротворческой миссии» в 2014 году полковнику ГРУ Анатолию Чепиге (он же "Руслан Боширов"), обвинённому в попытке отравления семью Скрипалей в британском Солсбери, дали звание «Герой России».

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Безусловно, мы проверим и дадим вам такую информацию», - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу проверить информацию о присвоении звания героя России и уточнить, кого именно и за что награждал глава российского государства.

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Он пояснил, что не знает, есть ли такой полковник, и посоветовал вопросы, касающиеся военнослужащих, задавать российскому оборонному ведомству.

«Что касается офицеров армии, что касается граждан, которые являются военнослужащими, то вопросы нужно адресовать в министерство обороны, а не к нам», - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос о том, похож ли герой России, полковник Чепига, о котором идет речь в расследовании, на Боширова, Песков заявил, что есть «много людей, похожих друг на друга».

«Но кто этот гражданин, который указывается в этом расследовании, я вам сказать не могу, потому что не располагаю такой информацией», - добавил он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что президент России Владимир Путин «располагает информацией», что Боширов - гражданское лицо, а не полковник ГРУ.

«Президент сказал, что эти люди (Петров и Боширов) являются гражданскими. Соответственно он озвучил ту информацию, которая ему была предоставлена», - сказал Песков.

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Путин 12 сентября заявил, что двое россиян, которых Британия подозревает в отравлении в Солсбери - гражданские.

Напомним, журналисты Bellingcat и the Insider определили, что "Руслан Боширов" - не настоящее имя. Под ним скрывается подполковник ГРУ Анатолий Чепига. Журналисты также узнали, что Чепига получил звание "Герой России" за участие в Чеченской войне и некой "миротворческой миссии" в 2014 году, под которой, вероятно, подразумевается вторжение на Донбасс. Также сообщается, что «Александр Петров» - тоже подставная личность, однако его настоящее имя пока узнать не удалось.

Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Организацией по запрещению химического оружия подтверждены выводы Великобритании по применению токсичного химического вещества в Солсбери.

5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипалей возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.

Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) поддержала выводы Британии, что то же химическое нервно-паралитическое вещество было применено при отравлении Доны Стерджесс и Чарльза Роули в Эймсбери, как и при отравлении Скрипалей.