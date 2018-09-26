The Insider і Bellingcat: "отравитель Скрипалей" Боширов оказался подполковником ГРУ Чепигой

"Боширов" получил звание "Героя России" за участие в "миротворческой миссии". Вероятно, речь идет о конфликте на востоке Украины.

Настоящее имя Руслана Боширова, который является подозреваемым в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, - Анатолий Чепига.

Об этом стало известно в результате совместного расследования The Insider и Bellingcat.

Сообщается, что Чепига закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), после чего служил в 14 бригаде спецназа ГРУ. Он принимал участие в Чеченской войне и получил звание "Героя России".

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Звание было вручено, в частности, за участие в "миротворческой миссии".

"Под "миротворческой миссией" подразумевается, судя по всему, вторжение в Украину (военная операция России в Сирии тогда еще не началась) — и действительно, подразделение Чепиги было замечено рядом с границей Украины в конце 2014 года", - говорится в сообщении.

The Insider и Bellingcat искали Боширова среди выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку. Одним из таких училищ является ДВОКУ.

На одном из фото выпускников журналисты нашли человека похожего на Боширова и начали проверять эту версию. В итоге, расследователи обнаружили в системе "Российский паспорт" выписку за 2014 год, подтверждающую их гипотезу.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.