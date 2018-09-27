США передали Украине первые два катера класса Island (видео)

С 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в области безопасности и обороны на сумму более 1 миллиарда долларов.

Соединенные Штаты Америки передали Украине первые два 34-метровых патрульных катера класса "Айленд" (Island).

Церемония передачи, которая транслировалась на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook, состоялась на базе Береговой охраны США в городе Балтиморе с участием главы украинского государства, командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Игоря Воронченко, помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберта Карема и вице-адмирала Береговой охраны США Майкла Маккалистера.

Соответствующий меморандум о передаче Украине кораблей подписали Маккалистер и Воронченко.

Карем заявил, что передача этих судов является еще одним примером американских усилий по оказанию Украине помощи, которая осуществляется, начиная с 2014 года. Он подчеркнул, что США передали Украине помощь в области обороны и безопасности в размере более 1 миллиарда долларов для усиления оборонных возможностей Украины.

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"Соединенные Штаты стремятся к продолжению нашего политического, экономического и военного сотрудничества, направленного на поддержку еще более крепкого и продолжительного стратегического партнерства между нашими великими странами", - заявил Карем.

В свою очередь Порошенко заявил, что эти катера "станут еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами".

Он отметил, что США помогают Украине в строительстве командного центра ВМС Украины в Очакове.

Также президент заявил, что "лучшим способом защиты свободного мира является защита Украины благодаря новым оборонительным системам, крепкой поддержке реформ, а также новым целевым санкциям и постоянному дипломатическому давлению на Россию".

"Россия подрывает свободу морей и мореплавания в Азовском море, трусливо охотясь и запугивая коммерческие корабли. Россия не отказывается от своих планов по получению земельного коридора в оккупированный Крым. Поскольку поддержка оккупации - недешевое дело... Столкнувшись с сильным противодействием на суше, Россия испытывает водное пространство для возможного нападения с моря. Как уличный хулиган, Москва наносит удар. Если нет никакой реакции - делает еще один удар. Наша задача - убедить Кремль в нашей решимости по защите берегов Украины", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в марте этого года журналисты программы "Схемы" выпустили расследование, в котором говорилось, что ввоз из США двух патрульных катеров класса Island формально затягивается украинскими властями с 2014 года путем бюрократических процедур. При этом журналисты предположили, что истинной причиной этому может быть коммерческий интерес завода Петра Порошенко «Кузница на Рыбальском», который строит на государственный заказ военные катера.

Журналисты также узнали, что катера производства завода Порошенко по характеристикам будут слабее чем американские, но стоят в шесть раз больше.