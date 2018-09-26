Порошенко на Генассамблее ООН по ошибке зашел в комнату российской делегации - росСМИ
09:19, 26 сентября 2018Политика
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Кроме того, президент Украины категорически отказался отвечать на вопросы российских журналистов.
Порошенко выступил на Генассамблее ООН / фото president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН якобы перепутал двери и зашел в комнату встреч российской делегации.
Об этом сообщает ТАСС. Согласно сообщению, он вместе с охраной двигался по коридору, по пути делегация наткнулась на российских журналистов. Порошенко категорически отказался отвечать на вопросы: "Не собираюсь отвечать на ваши вопросы, вы фейк".
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При этом Порошенко якобы перепутал двери и случайно вошел в комнату встреч делегации РФ. После этого он вышел и проследовал в зал заседаний.
Ранее сообщалось, что Порошенко призвал ООН ввести миротворческую миссию на Донбасс.
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