ФСБ ищет сотрудников МВД, которые "слили" журналистам личные данные Петрова и Боширова

Спецслужба обещает принять "серьезные меры".

ФСБ РФ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей.

Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник, речь идет о публикации их анкет на получение заграничных паспортов и данных о пересечении границы РФ.

Собеседник агентства рассказал, что сейчас осуществляются поиски сотрудников МВД РФ, которые продали журналистам (или другим лицам) анкеты и другие документы на Петрова и Боширова, которые содержат личные данные.

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"В отношении лиц, которые предоставили эти данные, будут приняты серьезные меры", — рассказал источник.

Петров и Боширов утверждают, что они ездили в Солсбери, где 4 марта были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, как туристы, и не имеют отношения к спецслужбам РФ. Вместе с тем журналисты нашли в их документах нетипичные отметки и номер телефона, который принадлежит Минобороны РФ.