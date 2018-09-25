ФСБ ищет сотрудников МВД, которые "слили" журналистам личные данные Петрова и Боширова
ФСБ РФ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей.
Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник, речь идет о публикации их анкет на получение заграничных паспортов и данных о пересечении границы РФ.
Собеседник агентства рассказал, что сейчас осуществляются поиски сотрудников МВД РФ, которые продали журналистам (или другим лицам) анкеты и другие документы на Петрова и Боширова, которые содержат личные данные.
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"В отношении лиц, которые предоставили эти данные, будут приняты серьезные меры", — рассказал источник.
Петров и Боширов утверждают, что они ездили в Солсбери, где 4 марта были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, как туристы, и не имеют отношения к спецслужбам РФ. Вместе с тем журналисты нашли в их документах нетипичные отметки и номер телефона, который принадлежит Минобороны РФ.