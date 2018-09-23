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Украина создает военно-морскую базу в Азовском море - Порошенко

18:53, 23 сентября 2018
Политика
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Президент поблагодарил экипажи судов за безупречно исполненный приказ / фото УНИАН

«Поздравляю наши военные корабли - поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец"- с выходом в Азовское море», - написал глава государства на своей странице в Facebook.

«Эти суда станут частью новосозданной военно-морской базы украинского флота на Азове», - отметил Порошенко.

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Он поблагодарил экипажи судов за безупречно выполненный приказ.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября, поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, где станут основой новосозданной военно-морской базы украинского флота на Азовском море. Из порта Бердянск им навстречу отправились малые бронированные артиллерийские катера P177 «Кременчуг» и P178 «Лубны».

Сегодня украинские военные корабли прошли Керченский пролив и вышли в Азовское море.

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Теги: #Петр Порошенко#Азовское море#Военно-морские силы Украины#Керченский пролив